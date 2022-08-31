Анфиса Резцова: Кристина пропустила Кубок Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем
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«Кристина тренируется, не прекращает. Она только в мае немного отдохнула. Единственное, она не выступала в Сочи, потому что дней пять-шесть болела — давление. Это был не коронавирус, температура также не поднималась. Сейчас всё в порядке», — цитирует Резцову Metaratings.
При этом она не уверена, сможет ли Кристина поехать на следующий этап Кубка Содружества в Беларусь.
«Но так она готовится к чемпионату России», — заключила Резцова-старшая.
Кубок Содружества прошёл с 25 по 28 августа в Сочи.
26-летняя Резцова-младшая завоевала серебряную и бронзовую медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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