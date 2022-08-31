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Анфиса Резцова: Кристина пропустила Кубок Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь Кристина Резцова не смогла принять участие в первом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Анфиса Резцова: Кристина пропустила Кубок Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем
  • Gettyimages.ru

«Кристина тренируется, не прекращает. Она только в мае немного отдохнула. Единственное, она не выступала в Сочи, потому что дней пять-шесть болела — давление. Это был не коронавирус, температура также не поднималась. Сейчас всё в порядке», — цитирует Резцову Metaratings.

При этом она не уверена, сможет ли Кристина поехать на следующий этап Кубка Содружества в Беларусь.

«Но так она готовится к чемпионату России», — заключила Резцова-старшая.

Кубок Содружества прошёл с 25 по 28 августа в Сочи.

26-летняя Резцова-младшая завоевала серебряную и бронзовую медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.

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