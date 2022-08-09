Истомин: новое поколение российских биатлонистов отличается спортивной агрессивностью

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.

«Новое поколение биатлонистов отличается спортивной агрессивностью. Тот же Даниил Серохвостов, если он знает, что в чём-то может проиграть Кариму Халили, он не скажет: «Я с тобой не буду соревноваться, ты меня победишь», — цитирует Истомина «Чемпионат».

По его словам, Серохвостов будет бороться до того момента, пока не победит. Он также отметил, что в гонках биатлонисты также стараются придумывать новые подходы и тактики, которые приведут их к победе.

Ранее Истомин назвал преимущества мужской команды Норвегии.