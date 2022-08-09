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Истомин: новое поколение российских биатлонистов отличается спортивной агрессивностью

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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.
Истомин: новое поколение российских биатлонистов отличается спортивной агрессивностью
  • Gettyimages.ru

«Новое поколение биатлонистов отличается спортивной агрессивностью. Тот же Даниил Серохвостов, если он знает, что в чём-то может проиграть Кариму Халили, он не скажет: «Я с тобой не буду соревноваться, ты меня победишь», — цитирует Истомина «Чемпионат».

По его словам, Серохвостов будет бороться до того момента, пока не победит. Он также отметил, что в гонках биатлонисты также стараются придумывать новые подходы и тактики, которые приведут их к победе.

Ранее Истомин назвал преимущества мужской команды Норвегии.

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