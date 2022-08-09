Истомин: я просто поражаюсь, как молодые норвежские биатлонисты мыслят в самой гонке

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин назвал преимущества мужской команды Норвегии.

«Если их резервный состав переместить в основной, он не будет отличаться по скорости, будет бегать практически так же, как основа. Я просто поражаюсь, как молодые норвежцы мыслят в самой гонке. Это приятно удивляет, и мы тоже к этому стремимся», — цитирует Истомина «Чемпионат».

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими биатлонистами.