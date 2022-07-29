Норицын — о смене гражданства спортсменами: не вижу смысла бороться с этим
- Gettyimages.ru
- © simonkr
«Мне в своё время предлагали поменять спортивное гражданство — я не поменял. Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как её строить. Я не вижу смысла бороться с этим», — цитирует Норицына «Чемпионат».
29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.
Ранее сообщалось, что IBU на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.