Норицын — о смене гражданства спортсменами: не вижу смысла бороться с этим

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими биатлонистами.

«Мне в своё время предлагали поменять спортивное гражданство — я не поменял. Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как её строить. Я не вижу смысла бороться с этим», — цитирует Норицына «Чемпионат».

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что IBU на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.