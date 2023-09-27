В РУСАДА сообщили о ходе слушаний CAS по делу Валиевой
«Комментировать сейчас мы не можем, вчера был первый день, от нас присутствует Грэм Артур очно и сотрудники отдела обработки результатов. Когда ждать вердикта? Точно сказать нельзя, возможно, завтра будет понятно», — цитирует Логинову РИА Новости.
26 сентября в CAS начались слушания по делу 17-летней россиянки. Фигуристке грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации за допинг.
Валиева — чемпионка Европы по фигурному катанию и олимпийская чемпионка в командном соревновании.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что слушания по делу Валиевой идут на фоне политического давления на CAS.