В РУСАДА сообщили о ходе слушаний CAS по делу Валиевой

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Комментировать сейчас мы не можем, вчера был первый день, от нас присутствует Грэм Артур очно и сотрудники отдела обработки результатов. Когда ждать вердикта? Точно сказать нельзя, возможно, завтра будет понятно», — цитирует Логинову РИА Новости.

26 сентября в CAS начались слушания по делу 17-летней россиянки. Фигуристке грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации за допинг.

Валиева — чемпионка Европы по фигурному катанию и олимпийская чемпионка в командном соревновании.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что слушания по делу Валиевой идут на фоне политического давления на CAS.