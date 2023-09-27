Поздняков: слушания по делу Валиевой идут на фоне политического давления на CAS
- РИА Новости
«Говорить о справедливости не приходится, учитывая существующий негативный опыт за последние полтора года. Для меня неприятен тот факт, что даже некогда независимый спортивный арбитраж сейчас серьёзно ангажирован. И мне жаль, что слушания по делу Валиевой идут на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры, включая CAS», — приводит слова Позднякова ТАСС.
По словам главы ОКР, CAS попал под давление внешних факторов.
«В предыдущие годы больше смотрели на его профессионализм, на перспективу и исход дел, в которых он участвовал. На сегодняшний день все находятся в состоянии неопределенности», — подытожил он.
26 сентября в CAS начались слушания по делу фигуристки 17-летней россиянки. Фигуристке грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации за допинг.
Валиева — чемпионка Европы по фигурному катанию и олимпийская чемпионка в командном соревновании.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович выразила мнение, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге.