Поздняков: слушания по делу Валиевой идут на фоне политического давления на CAS

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

«Говорить о справедливости не приходится, учитывая существующий негативный опыт за последние полтора года. Для меня неприятен тот факт, что даже некогда независимый спортивный арбитраж сейчас серьёзно ангажирован. И мне жаль, что слушания по делу Валиевой идут на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры, включая CAS», — приводит слова Позднякова ТАСС.

По словам главы ОКР, CAS попал под давление внешних факторов.

«В предыдущие годы больше смотрели на его профессионализм, на перспективу и исход дел, в которых он участвовал. На сегодняшний день все находятся в состоянии неопределенности», — подытожил он.

26 сентября в CAS начались слушания по делу фигуристки 17-летней россиянки. Фигуристке грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации за допинг.

Валиева — чемпионка Европы по фигурному катанию и олимпийская чемпионка в командном соревновании.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович выразила мнение, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге.