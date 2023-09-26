Узнать больше

Анцелиович считает, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушания по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Анцелиович считает, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Как мы знаем, слушания начинаются сегодня и всем сторонам будет предоставлено время для выступления. Ориентироваться стоит на 30—40 минут для каждой стороны. РУСАДА будет выступать в качестве как истца, так и ответчика по другому делу. Три дня для слушаний выбраны не случайно, а в связи с объединённым производством. Если же времени не хватит, имеется возможность дополнительных, четвёртых суток. Как мы можем допустить, каждый из участников, скорее всего, заявил своих экспертов. Это люди, которые обладают определёнными научными знаниями и подтверждают теорию, на которой каждая сторона в деле базирует свою позицию», — заявила Анцелиович RT.

Также она оценила выбранного стороной Валиевой французского юриста для своей защиты.

«Признаться, я не сильно осведомлена о Матьё Мезоннёве, поскольку, как правило, для представлений интересов в CAS стараются выбирать швейцарцев. Связано это с тем, что субсидиарно, помимо правил международных организаций, применяется швейцарское право», — сказала она.

В заключение юрист дала свой прогноз по итогам дела Камилы Валиевой.

«С учётом требований РУСАДА, как мне кажется, речь будет идти о значительном снижении всех санкций. Хотелось бы, конечно, чтобы было дано полное отсутствие вины, но в этом направлении не всё так просто. Но я просто уверена, что должна быть установлена незначительная вина или халатность. Есть все шансы на то, чтобы сохранить свою олимпийскую медаль», — добавила Анцелиович.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить