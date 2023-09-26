Анцелиович считает, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушания по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Как мы знаем, слушания начинаются сегодня и всем сторонам будет предоставлено время для выступления. Ориентироваться стоит на 30—40 минут для каждой стороны. РУСАДА будет выступать в качестве как истца, так и ответчика по другому делу. Три дня для слушаний выбраны не случайно, а в связи с объединённым производством. Если же времени не хватит, имеется возможность дополнительных, четвёртых суток. Как мы можем допустить, каждый из участников, скорее всего, заявил своих экспертов. Это люди, которые обладают определёнными научными знаниями и подтверждают теорию, на которой каждая сторона в деле базирует свою позицию», — заявила Анцелиович RT.



Также она оценила выбранного стороной Валиевой французского юриста для своей защиты.



«Признаться, я не сильно осведомлена о Матьё Мезоннёве, поскольку, как правило, для представлений интересов в CAS стараются выбирать швейцарцев. Связано это с тем, что субсидиарно, помимо правил международных организаций, применяется швейцарское право», — сказала она.



В заключение юрист дала свой прогноз по итогам дела Камилы Валиевой.



«С учётом требований РУСАДА, как мне кажется, речь будет идти о значительном снижении всех санкций. Хотелось бы, конечно, чтобы было дано полное отсутствие вины, но в этом направлении не всё так просто. Но я просто уверена, что должна быть установлена незначительная вина или халатность. Есть все шансы на то, чтобы сохранить свою олимпийскую медаль», — добавила Анцелиович.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой.