В WADA заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд высказался о рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — цитирует Фитцждеральда Reuters.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее Ренат Лайшев поделился ожиданиями от рассмотрения допингового дела Валиевой.