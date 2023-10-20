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Сорокин оценил критерий включения вида спорта в программу Игр дружбы

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Руководитель оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин высказался о критериях включения вида спорта в программу Игр дружбы.
Сорокин оценил критерий включения вида спорта в программу Игр дружбы
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«15 стран — абсолютно нормальный показатель, нам он не видится как очень жёсткий, изначально обсуждалась более высокая планка. К тому же страны-участники ведь пересекаются, речь не идёт о 15 государствах, помноженных на количество видов спорта. Мы ориентируемся на цифру в более 100 стран.

Надеемся, мы этого достигнем. Мы будем приглашать спортсменов по рейтингу, по достижениям на последних чемпионатах мира и континентов, возможно, и на национальных первенствах — всё будет зависеть от ситуации в конкретных видах спорта, она очень разная. Но разделения по странам, блокам и сферам влияния не будет.

Некоторые элитные спортсмены закончат карьеру на Играх в Париже и смогут приехать к нам, отдохнув. Срок для восстановления — месяц — вполне адекватный.
Сроки сжатые, и, не скрою, это вызов. Обычно на подготовку турниров такого масштаба отводится куда больше времени. Но ситуация такова, будем работать», — заявил Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Ранее Сорокин выразил надежду, что проект будет проводиться раз в два года, чередуя зимние и летние турниры.

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