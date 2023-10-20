Организаторы Игр дружбы сделают бесплатным проезд и проживание для иностранцев

Руководитель оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин выразил надежду, что проект будет проводиться раз в два года, чередуя зимние и летние турниры.

«В 2009 году, когда мы презентовали проект о проведении в нашей стране чемпионата мира, Россия вступала на терра инкогнита. Сегодня мы вновь говорим о новом проекте, который обладает колоссальным потенциалом развития.

Самое главное, чтобы всё, что происходит сейчас, укрепило нашу волю организовывать соревнования мирового уровня. Поэтому мы запускаем этот глобальный проект. Игры дружбы — это мультиспортивный коммерческий турнир в двух городах, известных неисчерпаемой спортивной инфраструктурой и традициями — Москва и Екатеринбург.

Обсуждение включённых видов спорта ещё идёт: сегодня есть базовый набор, к которому ещё будут добавлены какие-то другие. Мы не будем делать акцент на олимпийских или неолимпийских видах спорта, будем в равной степени уделять внимание и тем, и другим. При этом есть, конечно, и критерии отбора. Не секрет, что в мире сотни видов спорта, поэтому мы просим федерации гарантировать участие минимум 15 стран. Это должен быть серьёзный вид спорта с давно сложившейся историей международных соревнований.

Ориентируемся на спорт высших достижений. Мы не раз подчёркивали, что это не фестиваль, а турнир лучших атлетов. Нам нужно поддержать наших ребят, которые не смогут поехать на Олимпийские игры.

Поэтому стремимся привлечь элитных спортсменов из всех федераций. Для этого у нас есть интересная мотивационная программа. В первую очередь, масштабный призовой фонд. Также идёт дискуссия о том, чтобы приравнять призовые выплаты к традиционным олимпийским, которые составляют 4 млн за золото. Кроме того, медали победителей будут из чистого золота. Также будет бесплатный проезд и бесплатное проживание для всех иностранных гостей.

Самое главное — мы порождаем громадное наследие. Надеюсь, это положит начало традиции и Игры дружбы будут проводиться раз в два года, чередуя зимние и летние турниры», — сказал Сорокин.

Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.