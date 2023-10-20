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Логинова: никаких последствий с решением WADA не наложено на операционную деятельность РУСАДА

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась касательно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Логинова: никаких последствий с решением WADA не наложено на операционную деятельность РУСАДА
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«Подчеркну, что никаких последствий (связанных с решением WADA о невосстановлении РУСАДА) не наложено на операционную деятельность РУСАДА. Она продолжает реализовываться в полном объёме.

Последствия не вступят в силу, пока не пройдёт слушание в CAS. Мы движемся вперёд, по количеству проб мы темпа не сбавили. 8600 проб уже отобрано, уверенной походкой идём к 11 тыс. проб за год.

В этом году у нас проблема. На 55% больше проб с мельдонием, чем в прошлом году. Давайте разбираться, с чем это может быть связано. Виды спорта абсолютно разные, спортсмены разного возраста. Нужно разбираться с каждым случаем», — сказала Логинова.

Ранее РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой с начала 2023 года.

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