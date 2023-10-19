«Снова живём в эпоху перемен»: в Перми открылся XI форум «Россия — спортивная держава»

В Перми начал работу XI Международный форум «Россия — спортивная держава». На пленарном заседании к участникам обратился Владимир Путин. Он подчеркнул незыблемость олимпийских принципов для России на фоне политизации спорта со стороны Запада. Глава ОКР Станислав Поздняков и министр спорта Олег Матыцин, в свою очередь, заверили, что спортивная индустрия в РФ продолжает активное развитие, несмотря на внешнее давление.

Форум «Россия — спортивная держава» в последние годы стал одним из важнейших событий профильной индустрии в стране. Мероприятие традиционно собирает политиков и спортивных функционеров из РФ и зарубежных государств, в рамках мероприятия заключаются соглашения о сотрудничестве по самым разным направлениям.

XI форум открылся в четверг пленарным заседанием, в котором приняли участие президент страны Владимир Путин, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин, а также его коллеги из Белоруссии, Египта, КНДР, Узбекистана, Эритреи, ЮАР и другие представители ближнего и дальнего зарубежья.

Лейтмотивом мероприятия стала тема санкций, введённых против России после начала СВО. Как подчеркнул в своём выступлении Чернышенко, российский спорт продолжает активно развиваться, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Он отметил, что коллективный Запад проигрывает развязанную борьбу против России, однако это не повод «успокоиться и ничего не делать». Именно планы поступательного движения будут обсуждаться в рамках форума.

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«Открытость миру не должна подразумевать унижение спортсменов по национальному признаку. В начале октября, когда ОКР принял в состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Для нас это новое подтверждение, что больше нет гарантов защиты интересов спортсменов, заключённых в, казалось бы, фундаментальных документах. Спортивная организация диктует свои условия и действует предвзято», — заявил Чернышенко.

Он напомнил, что впервые с активной агрессией российский спорт столкнулся после Олимпийских игр в Сочи, однако CAS удовлетворил апелляции почти всех участников, чьи результаты подвергались сомнению.

«Отстояв победы наших спортсменов, мы и сегодня остаёмся первыми в общекомандном зачёте Игр-2014. Дискриминационная риторика показала свою несостоятельность. Сегодня нужно спокойно реагировать на заявления международных спортивных функционеров, которые в основном являются марионетками. Я многих знаю. Некоторые из них стыдливо отводят глаза, некоторые продолжают с нами сотрудничать. Всё пройдёт, пена спадёт, время всё расставит по своим местам, и то меньшинство, которое пытается управлять глобальным мировым порядком, тоже уйдёт», — заверил вице-премьер.

Министр спорта Олег Матыцин, в свою очередь, назвал решение МОК о приостановлении деятельности ОКР выходящим «за все мыслимые и немыслимые рамки».

«Мы снова живём в эпоху перемен. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления, время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта. Общий объём расходов на физическую культуру и спорт за счёт разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие», — заявил министр.

Президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что в организации не подвергают сомнению правильность решения о принятии в свой состав олимпийских советов новых регионов.

«Для нас в абсолютном приоритете — сохранение целостности и стремления к единству российского олимпийского сообщества. В этом совершенно не заинтересованы наши прозападные оппоненты, задавшиеся целью раздробить нашу команду на отдельных нейтральных атлетов, которые ради участия в соревнованиях должны отказаться от ассоциации со своей страной. МОК, приостановив членство ОКР, принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой», — заявил Поздняков.

Между тем он пояснил, что приостановка деятельности организации со стороны МОК даёт возможность перевести борьбу за свои права на юридические рельсы. Если раньше отстранение российских спортсменов прикрывалось формулировкой «рекомендация МОК», то теперь существует формальное решение, которое можно оспорить в Спортивном арбитражном суде.

«Для ОКР ситуация поменялась в лучшую сторону: при наличии юридического решения мы имеем все основания обратиться в суд и защищать свои права и права всех спортсменов и организаций, интересы которых мы добросовестно представляем. Де-юре коллеги из Лозанны закрепили то, что де-факто было сделано в феврале 2022 года: уже тогда они решили отменить весь российский спорт», — подчеркнул Поздняков.

По его словам, несмотря на всё происходящее, в Олимпийском комитете России настроены на подготовку спортсменов к участию в Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Цель успешно выступить на Олимпиаде в США мы ставим. Я уверен, что санкции к тому времени будут сняты, международная обстановка и отношение к России поменяются в лучшую сторону. И они уже меняются благодаря в том числе усилиям президента нашей страны», — заметил глава ОКР.

«Олимпийские принципы незыблемы для России»

На пленарном заседании выступил Владимир Путин. Он в первую очередь выразил надежду, что работа на площадках форума будет плодотворной и послужит развитию спорта, продвижению его великой гуманистической миссии.

«Это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплочённость и верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Для России они всегда были и остаются незыблемыми», — заявил глава государства.

Путин напомнил, что Россия стояла у истоков олимпийского движения, а одним из соратников Пьера де Кубертена был Алексей Бутовский. Президент выразил сожаление, что некоторые ценности прошлых лет преданы забвению.

«Занятие спортом, безусловно, одно из прав человека, а Олимпийские игры — вершина подлинного единения стран и народов планеты. К сожалению, со времён де Кубертена и Бутовского многое изменилось, а что-то и вовсе утрачено. Так, «благодаря» некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры — не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить её можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. Что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой — и по факту расистской — этнической дискриминации», — отметил Путин.

Глава государства выразил мнение, что некоторые зарубежные чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого — нет. Он подчеркнул, что такой подход противоречит самой природе спорта.

«Однако мы уверены: есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять или продать. Одна из них, безусловно, спорт, и в этом его объединяющая сила», — подчеркнул президент, добавив, что Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта и дорожит ими.