Путин назвал спорт объединяющей силой

Президент РФ Владимир Путин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Некоторые руководители от спорта присвоили себе право определять, на кого Олимпийская хартия распространяется, а на кого нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта. Однако мы уверены, что есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять или продать. Одна из них — безусловно, спорт, и в этом его объединяющая сила», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».