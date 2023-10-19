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Путин назвал спорт объединяющей силой

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Президент РФ Владимир Путин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Путин назвал спорт объединяющей силой
  • РИА Новости

«Некоторые руководители от спорта присвоили себе право определять, на кого Олимпийская хартия распространяется, а на кого нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта. Однако мы уверены, что есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять или продать. Одна из них — безусловно, спорт, и в этом его объединяющая сила», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

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