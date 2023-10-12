«Решение с политической подоплёкой»: МОК отстранил ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов новых регионов

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в вышестоящей организации подчеркнули, что данное решение не должно повлиять на возможный допуск атлетов Игр-2024 в нейтральном статусе. В национальном комитете назвали вынесенный вердикт контрпродуктивной мерой с политической подоплёкой. По мнению Светланы Журовой, на МОК в сложившейся ситуации оказывалось колоссальное давление. А Павел Колобков считает, что комитет нарушил собственный устав.

«ОКР отстранён немедленно до дальнейшего уведомления»

В последние месяцы, казалось, всё идёт к постепенному возвращению российских спортсменов на международные турниры. Медленно, но верно в различных видах снимались ограничения и допускались отечественные атлеты. Где-то, как, например, в борьбе, они даже приняли участие в чемпионате мира. Оставалось дождаться решения МОК по старту в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

А потому вердикт исполкома организации о временном отстранении ОКР стал громом среди ясного неба. Причиной такого шага послужило включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как якобы «влияет на территориальную целостность Украины».

«ОКР отстранён немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», — цитирует «Р-Спорт» директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

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Вместе с тем он подчеркнул, что столь жёсткий шаг не должен повлиять на возможное участие россиян в ОИ-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«В соответствии с позицией и рекомендациями МОК от 28 марта 2023 года, которые в полной мере сохраняют свою силу, комитет оставляет за собой право принимать решение о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российским гражданством на Олимпийские игры 2024 года в Париже и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в надлежащие сроки», — добавил Адамс.

В ответ в ОКР оставили за собой право защищать как собственные интересы, так и интересы атлетов.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022-го. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений», — говорится в заявлении в Telegram-канале комитета.

ОКР включил в свой состав региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на заседании исполкома 5 октября. Тогда об этом сообщил руководитель организации Станислав Поздняков.

Впоследствии Поздняков в очередной раз раскритиковал введённые в отношении отечественных атлетов ограничения и назвал действующие рекомендации МОК по допуску вредоносными».

«Мы, спортивное сообщество России, солидарны, исхожу из нашего регулярного обсуждения текущей ситуации. Это единственный возможный противовес продолжающимся попыткам расколоть отечественный спорт и общество на подходящих, не допущенных, сменивших спортивное гражданство и так далее. Санкции в отношении нашего спорта безосновательные и незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации МОК, его истинной миссии, самодостаточности и политической независимости», — цитирует функционера ТАСС.

А генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил о долге МОК перед организацией в размере более $8 млн по маркетинговой программе. По его словам, российская сторона подала иск в швейцарский суд.

На принятие в состав национального комитета новых регионов отреагировали на Украине. Министр молодёжи и спорта страны, а по совместительству президент местного НОК Вадим Гутцайт отправил письмо руководителю МОК Томасу Баху с призывом разобраться в ситуации.

«Национальный олимпийский комитет Украины обращается к вам с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на рассмотрение следующего заседания исполкома МОК и применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения. Мы надеемся, МОК предпримет все необходимые меры, чтобы быть непримиримым к нарушителям Олимпийской хартии и обеспечить (все условия. — RT.), чтобы спорт оставался вне политики, открытым для тех, кто придерживается Олимпийской хартии и олимпийских ценностей», — говорится в письме.

В МОК в ответ заверили, что «выясняют все подробности произошедшего».

Не оставил просьбу без внимания и Бах.

«МОК начал процедуру детального изучения вопроса о включении региональных олимпийских советов в состав Олимпийского комитета России», — цитирует его Inside the Games.

«Нужно использовать все возможные способы защиты»

В России произошедшее вызвало смешанную реакцию. Например, главу комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищёва это не удивило. По его мнению, МОК лишь искал повод для отстранения. Депутат призвал оспорить данный вердикт в суде.

«Нужно использовать все возможные способы защиты... В России в следующем году запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры Будущего. У наших спортсменов появятся соревновательная практика и возможность проявить себя среди сильнейших. ОКР надо продолжать отстаивать интересы... всеми возможными способами, в том числе юридическими. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч атлетов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования», — приводит слова Свищёва Telegram-канал комитета Госдумы по спорту.

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А его коллега Светлана Журова в комментарии RT предположила, что МОК в данной ситуации сам оказался заложником, поскольку на него всё последнее время оказывалось серьёзное политическое давление.

«С момента включения Крыма в состав России нас продолжали использовать исключительно в негативном ключе. Считаю, напряжение в Международном олимпийском комитете сейчас должно спасть, ведь наконец было получено желаемое. Но теперь начнутся разговоры на уровне спортивных федераций, в частности с теми, кто продолжает контактировать с россиянами. Не удивлюсь, если вслед за ОКР будет предпринята попытка исключить и наш Паралимпийский комитет», — подчеркнула депутат.

А бывший министр спорта Павел Колобков, напротив, считает, что дело не в давлении и отношения между сторонами давно были натянутыми и непростыми.