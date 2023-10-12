МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что на Олимпийский комитет России (ОКР) наложены дисциплинарные санкции.

«ОКР отстранён до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Адамса РИА Новости.

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР 5 октября.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что Томас Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде 2024 года.