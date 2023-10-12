Узнать больше

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что на Олимпийский комитет России (ОКР) наложены дисциплинарные санкции.
МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«ОКР отстранён до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Адамса РИА Новости.

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР 5 октября.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что Томас Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить