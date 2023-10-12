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Свищёв считает, что ОКР нужно оспорить решение об отстранении в суде

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) принимает неприемлемые решение в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). 
Свищёв считает, что ОКР нужно оспорить решение об отстранении в суде
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашëл бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде», — заявил Свищёв.

Вместе с тем он напомнил, что в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего, поэтому у отечественных спортсменов будет соревновательная практика, возможность проявить себя среди сильнейших.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным.

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