Свищёв считает, что ОКР нужно оспорить решение об отстранении в суде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) принимает неприемлемые решение в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашëл бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде», — заявил Свищёв.

Вместе с тем он напомнил, что в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего, поэтому у отечественных спортсменов будет соревновательная практика, возможность проявить себя среди сильнейших.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным.