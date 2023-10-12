Олимпийский комитет России назвал решение МОК контрпродуктивным

В Олимпийском комитете России (ОКР) считают, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении усложнит отношения между организациями.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022 года», — говорится в заявлении ОКР.

При этом уточнеятся, что на российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений.

Также подчеркивается, что ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов.

«А также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — добавляет пресс-служба.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что Томас Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде 2024 года.