МОК оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде
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«МОК оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане и Кортина-д"Ампеццо в необходимое время», — цитирует Адамса ТАСС.
МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее сообщалось, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.