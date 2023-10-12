МОК оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что вопрос по допуску сборной России к Олимпиадам 2024 и 2026 годов ещё не закрыт.

«МОК оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане и Кортина-д"Ампеццо в необходимое время», — цитирует Адамса ТАСС.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.