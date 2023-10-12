Журова — об отстранении ОКР: всё это время на МОК оказывалось ощутимое давление
- РИА Новости
«Полагаю, что всё это время на МОК оказывалось ощутимое политическое давление, с которым организация пыталась как-то справиться, поэтому оттягивала решение до сегодняшнего дня. С момента включения Крыма в состав России нас продолжали использовать исключительно в негативном ключе.
Считаю, что напряжение в Международном олимпийском комитете сейчас должно спасть: ведь наконец было получено желаемое. Но теперь начнутся разговоры на уровне спортивных федераций, в частности с теми, кто продолжает контактировать с россиянами. Не удивлюсь, если вслед за ОКР будет предпринята попытка исключить и наш Паралимпийский комитет», — заявила Журова RT.
Ранее сообщалось, что ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным.