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Журова — об отстранении ОКР: всё это время на МОК оказывалось ощутимое давление

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на Международный олимпийский комитет (МОК) оказывалось ощутимое давление по решениям относительно России.
Журова — об отстранении ОКР: всё это время на МОК оказывалось ощутимое давление
  • РИА Новости

«Полагаю, что всё это время на МОК оказывалось ощутимое политическое давление, с которым организация пыталась как-то справиться, поэтому оттягивала решение до сегодняшнего дня. С момента включения Крыма в состав России нас продолжали использовать исключительно в негативном ключе.

Считаю, что напряжение в Международном олимпийском комитете сейчас должно спасть: ведь наконец было получено желаемое. Но теперь начнутся разговоры на уровне спортивных федераций, в частности с теми, кто продолжает контактировать с россиянами. Не удивлюсь, если вслед за ОКР будет предпринята попытка исключить и наш Паралимпийский комитет», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным.

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