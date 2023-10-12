Журова — об отстранении ОКР: всё это время на МОК оказывалось ощутимое давление

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на Международный олимпийский комитет (МОК) оказывалось ощутимое давление по решениям относительно России.

«Полагаю, что всё это время на МОК оказывалось ощутимое политическое давление, с которым организация пыталась как-то справиться, поэтому оттягивала решение до сегодняшнего дня. С момента включения Крыма в состав России нас продолжали использовать исключительно в негативном ключе.

Считаю, что напряжение в Международном олимпийском комитете сейчас должно спасть: ведь наконец было получено желаемое. Но теперь начнутся разговоры на уровне спортивных федераций, в частности с теми, кто продолжает контактировать с россиянами. Не удивлюсь, если вслед за ОКР будет предпринята попытка исключить и наш Паралимпийский комитет», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным.