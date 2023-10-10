«Победило политическое давление»: УЕФА вновь запретил сборным России по футболу до 17 лет участвовать в турнирах

УЕФА отменил разрешение сборным России до 17 лет принимать участие в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. По словам вице-президента организации Карл-Эрика Нильссона, исполком отклонил соответствующее предложение без обсуждения. В Госдуме по горячим следам призвали главу союза Александера Чеферина уйти в отставку. Валерий Газзаев же назвал УЕФА несамостоятельной структурой.

«Вывод только один — надо распускать исполком УЕФА»

Информация о том, что УЕФА отменит вердикт о допуске к официальным соревнованиям юношеских сборных России, появилась в СМИ ещё за день до заседания исполкома организации. Так, The Independent писала, что шаг вызвал раскол в федерации, а её президент Александер Чеферин оказался под колоссальным давлением.

Увы, эти данные подтвердились. 10 октября стало известно, что УЕФА пошёл на попятную, поскольку не удалось «найти техническое решение», позволяющее отечественным командам играть. А по заверению главы Шведского футбольного союза Карл-Эрика Нильссона, являющегося также вице-президентом УЕФА, исполком отверг предложение даже без обсуждения.

Произошедшее вызвало в России крайнее недоумение. В частности, это стало сюрпризом и для РФС. Его почётный президент Вячеслав Колосков признался: он не верил, что подобное случится.

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«Только сегодня утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА — серьёзная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод только один — надо распускать исполком УЕФА. На это повлияло давление других стран. Ведь вердикт о допуске выносил не Чеферин, это коллегиальное решение. Как его спустя две недели можно отменять, я не понимаю. УЕФА расписался в своей несостоятельности», — цитирует функционера «Р-Спорт».

В свою очередь, советник президента РФС Алексей Сорокин отметил, что для него частичное снятие ограничений также стало сюрпризом, но их возвращение неприятно поразило ещё больше. Подобное поведение он счёл странным и не соответствующим традициям УЕФА.

В схожей манере высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин, который выразил уверенность, что отмены санкций следует ждать только после окончания СВО.

Выразили недоумение и в Госдуме. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал Чеферина и всех членов исполкома добровольно сложить полномочия.

«Совершенно удивительное решение. На мой взгляд, весь исполком и президент УЕФА должны подать в отставку после такого. Как можно так легко разбрасываться поступками: сегодня у нас одно, завтра уже другое. Я был практически уверен, что это самодостаточная организация, которая способна выдержать любой натиск. К сожалению, в этой истории победили шантаж и политическое давление. Но что ещё хуже, рождается прецедент, который воодушевит недружественные нам страны и распространится на все виды спорта. Уверяю, стоит теперь ожидать, что начнётся более массовое запугивание других федераций», — заявил Свищёв RT.

При этом он назвал неплохой альтернативой в сложившейся ситуации переход в Азиатскую конфедерацию, от которого РФС временно отказался в конце прошлого года.

«Это будет крайне непростой выбор, но, думаю, стоит обратить внимание на опыт Федерации шахмат России, перебравшейся в Азию. Футбол в Азии сейчас развивается, не стоит ожидать, что у наших сборных будет там лёгкая прогулка. Им ещё придётся постараться победить, но в то же время они получат интересный и захватывающий опыт. Другой вопрос, насколько это вообще сейчас возможно, но, полагаю, такой вариант готовы рассмотреть», — добавил Свищёв.

«Футбол никогда не должен отказываться от посыла мира и надежды»

Сам допуск сборных страны до 17 лет к соревнованиям под эгидой УЕФА также стал неожиданностью. Единственное, им разрешили играть исключительно в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной формы. Да и проводить поединки команды могли только на нейтральной территории.

«УЕФА осознаёт, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твёрдо убеждён, что футбол никогда не должен отказываться от посыла мира и надежды. В частности, огорчает тот факт, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение несовершеннолетних игроков лишено права участвовать в международных соревнованиях... Поэтому исполнительный комитет организации принял решение вернуть в этом сезоне к участию в турнирах УЕФА российские команды, состоящие из несовершеннолетних», — говорится в официальном заявлении на сайте организации.

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Однако данное послабление приняли далеко не все страны Старого Света. В первые же дни после допуска отечественных юношей о своём бойкоте заявили представители Украины, Англии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Румынии. Чуть позже к ним присоединился ряд других государств. Дальше всех пошли шведы, предупредившие, что не пустят россиянок на свою территорию, если те пробьются в финальную стадию первенства континента U-17, который пройдёт в стране в мае 2024-го.

«Было принято решение, согласно которому детским и юношеским коллективам из России не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях здесь, в Швеции. И мы также заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с командами из России за пределами Швеции», — объяснил председатель правления SVFF Фредрик Рейнфельдт.

При этом любопытно, что вышеупомянутый Нильссон, как член исполкома УЕФА, проголосовал за допуск отечественных юношей к турнирам и был вынужден оправдываться.

«Для меня — как человека и председателя Шведской спортивной конфедерации — очень важно уделять внимание интересам детей и обеспечить им хорошие условия для занятий. В ходе обсуждений в УЕФА я принял решение одобрить проведение исследования для выяснения тех условий, при которых юные атлеты из России могут принять участие в соревнованиях международного уровня, основываясь на Конвенции ООН о правах ребёнка», — объяснил Нильссон.

Более того, позже он подал в отставку с поста местного аналога Министерства спорта.

Впрочем, далеко не все европейские государства осудили шаг УЕФА о допуске команд России до 17 лет. Например, в Венгрии пообещали уважать и соблюдать все требования и регламенты организации. А в Королевском футбольном союзе Нидерландов (KNVB) предложение приняли к сведению и изъявили желание провести необходимые консультации.

А после того, как аналогичное решение на заседании совета организации приняла ФИФА, показалось, отечественные команды смогут вернуться в ближайшее время. Они получили возможность участвовать в чемпионатах мира с рядом ожидаемых ограничений. В частности, сборные до 17 лет не могли играть под флагом и гимном России и должны были выходить на поле под названием «Российский футбольный союз».

Однако смягчение санкций вызвало крайнее недовольство на Украине. В ответ Министерство молодёжи и спорта страны обратилось с просьбой ко всем ассоциациям — членам УЕФА присоединиться к бойкоту любых матчей с коллективами из России и потребовало отмены решений УЕФА и ФИФА.

«Следует сконцентрироваться на проведении собственных соревнований»

По мнению экспертов RT, УЕФА оказался под жесточайшим прессингом. Например, бывший наставник сборной России Валерий Газзаев назвал УЕФА, а также МОК несамостоятельными структурами.

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении собственных соревнований. Говорю сейчас не только о футболе, а обо всём спорте. Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убеждён, данную инициативу разделят многие государства, вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли. Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, и там найдутся те, кто его не поддержит», — заявил специалист.

А вот для обладателя Кубка УЕФА Евгения Алдонина произошедшее, напротив, неожиданностью не стало. Он признался, что ожидал чего-то подобного, поскольку оставалось неясным, как будет решаться вопрос с бойкотом со стороны целого ряда соперников.

«Надо постараться максимально поспособствовать развитию нашей молодёжи своими собственными силами… Считаю, переход РФС в Азию — утопия. Легко об этом рассуждать, но реализовать значительно труднее. Поймите, там тоже не будет весомых гарантий для нас, в том числе с точки зрения отбора на ЧМ», — посетовал Алдонин.

В свою очередь, бывший нападающий сборной страны Дмитрий Булыкин призвал не совершать необдуманных поступков на горячую голову и дождаться окончания СВО.

«Очень жаль, что не прошёл вариант с послаблением для юношей, но, как мы видели сами, у этого шага оказалось много противников среди федераций. Несмотря на разговоры о том, что спорт вне политики, это далеко не так. Политическое давление присутствует и здесь, заставляя всех идти на поводу. Не считаю, что на этом фоне следует непременно перестроиться на Азию, ведь там тоже есть противники России, которые не захотят играть с национальными командами нашей страны», — подытожил Булыкин.