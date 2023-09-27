«Позитивный знак»: в России отреагировали на допуск юниорских сборных к международным турнирам по футболу

Сборные России по футболу не старше 17 лет будут допущены до выступления на международных турнирах в нынешнем сезоне. Об этом стало известно по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА в Лимасоле. При этом участвовать в соревнованиях отечественные команды смогут в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной игровой формы, а матчи будут вынуждены проводить за границей. Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин позитивно оценил решение организации, а почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что пока неизвестно, как оно будет реализовано.

Накануне на Кипре состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. В рамках мероприятия было определено место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2024 года, а также названы страны — хозяйки финальных стадий юношеских турниров для игроков не старше 17 и 19 лет соответственно, которые пройдут в 2025—2026 годах. Однако самым обсуждаемым и резонансным стало решение организации допустить до первенств мужскую и женскую сборные России, о чём сообщил лично президент Александер Чеферин.

В союзе напомнили, что после начала специальной военной операции (СВО) одними из первых отстранили российские команды и клубы от международных первенств, а также отменили проведение запланированных ранее на территории страны мероприятий. В частности, Санкт-Петербург лишился финала Лиги чемпионов, а Казань — встречи за Суперкубок УЕФА. Однако в союзе посчитали правильным смягчить санкции и позволить юниорам соперничать со сверстниками из других стран.

«УЕФА осознаёт, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твёрдо убеждён, что футбол никогда не должен отказываться от посыла мира и надежды. В частности, огорчает тот факт, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение несовершеннолетних игроков лишено права участвовать в международных соревнованиях… Поэтому исполнительный комитет организации принял решение вернуть в этом сезоне к участию в турнирах УЕФА российские команды, состоящие из несовершеннолетних», — говорится в официальном заявлении на сайте организации.

В союзе заявили о намерении найти способ включить российские национальные команды в список участников турниров даже в том случае, если жеребьёвка состоялась ранее, однако обозначили и ряд условий. Фактически спортсмены будут вынуждены выступать в нейтральном статусе.

«Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — добавили в УЕФА.

В то же время исполком подчеркнул, что все послабления касаются исключительно юниорских коллективов, в то время как молодёжные и взрослые сборные, а также клубы будут отстранены вплоть до окончания СВО.

«Запрещая детям участвовать в наших турнирах, мы не только не признаём и не поддерживаем их фундаментальное право на всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в, как мы надеемся, более яркие и способные будущие поколения и лучший завтрашний день», — заключил Чеферин.

Таким образом, за последнее время состоялось сразу несколько событий, так или иначе связанных с постепенным возвращением России на международную арену. На днях арбитр Сергей Карасёв посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, а это вполне может свидетельствовать о его скором назначении на официальный матч под эгидой союза. А уже накануне в Ереване встречу женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном обслужила российская бригада судей во главе с Верой Опейкиной. Гости взяли верх со счётом 2:1, а рефери отработала более чем уверенно и ограничилась лишь двумя жёлтыми карточками.

«Один из руководителей написал сообщение, сказал, что мы получили назначение на матч УЕФА. Не знаю, кто именно принимал такое решение. По ощущениям — это как найти под ёлкой подарок на Новый год. Мы должны были ехать на чемпионат мира, который недавно прошёл в Австралии: я как VAR, Анастасия Пустовойтова как главный арбитр и Екатерина Курочкина как ассистент. Не получилось — тогда я сильно расстроилась. Сейчас, спустя полтора года, это назначение, безусловно, порадовало. Жизнь складывается из каких-то пазлов. В тот раз он выпал такой, сейчас — другой», — признавалась «Чемпионату» арбитр.

Но если ситуация с Опейкиной и потенциальное возвращение Карасёва к работе на международной арене было воспринято спокойно, то новость о допуске юниоров вызвала серьёзный резонанс. Причём не только в стране, но и за её пределами. Так, в Футбольной ассоциации Англии (FA) уже сообщили, что не поддерживают позицию УЕФА, а их сборные не будут соревноваться с командами из России. А впоследствии с призывом бойкотировать все матчи с участием российских спортсменов выступили и на Украине.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — оценила заявление FA официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В стране же решение УЕФА встретили со сдержанным оптимизмом. Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий положительно оценил допуск юниоров, но указал и на определённые минусы.

«Стоит отметить, что, с одной стороны, это, конечно, позитивный знак — нас готовы к чему-то допустить. Но с другой — нам просто демонстрируют, до чего мы можем дойти: до сих — пожалуйста, а дальше уже нельзя, что меня и смущает. Вряд ли эта ситуация даёт основания для веры в нечто прорывное во всех смыслах этого слова. Говоря об условиях, я понимаю, что это всё является ущемлением наших прав, но с этим можно смириться ради развития нашей молодёжи», — сказал Непомнящий RT.

Необходимым рассмотреть данное предложение посчитал и бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин. По его словам, в этом случае камнем преткновения не должны стать даже требования УЕФА относительно использования флага, гимна и национальной символики.

«Считаю это обращение положительным для нас моментом, стоит начать обдуманно прорабатывать этот вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет в конце, но, на мой взгляд, мужские и женские молодёжные сборные необходимо допустить. Касаемо навязываемых нам правил: их надо принимать. Если сейчас начать отказываться, то можно ничего по итогу и не получить — надо пользоваться послаблениями», — заявил Булыкин.

В сходном ключе высказался и почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, на бумаге всё смотрится хорошо, однако обеспечить сборным возможность играть за рубежом может быть непросто.

«Это прекрасное решение, ему можно только поаплодировать. Но пока неизвестно, как оно будет реализовано на практике, потому что летать в Европу сейчас затруднительно, а некоторые страны и вовсе не пускают россиян. То, что УЕФА обязал европейские ассоциации нас принимать, — это уже хорошо, но пока много неясных технических моментов», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В свою очередь, член комитета РФС по детско-юношескому футболу Гаджи Гаджиев считает, что ослабление санкций в отношении отечественных команд не должно ставить крест на разговорах о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию (AFC).

«В высшей степени положительное решение, которое, впрочем, может привести к изжоге отдельных боссов УЕФА, очень «любящих» Россию. В любом случае я очень рад, если наши юноши и девушки смогут играть, это пойдёт только на пользу нашему футболу. Хороший знак, можно сказать, что лёд тронулся. Другой вопрос, насколько динамично будет двигаться этот лёд. Поэтому считаю, что переговоры с Азией всё равно надо продолжать, неизвестно, как эта ситуация будет развиваться», — заявил Гаджиев РИА Новости.

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В свою очередь, бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает это началом полноценной реинтеграции России в мировой футбол.

«Со временем должно всё нормализоваться. Потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы, сначала на молодёжном уровне, а потом и на взрослом. Всё идёт планомерно, всему своё время, и, я думаю, всё будет хорошо», — сказал Глушаков.

В то же время экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев настроен более скептично. По его мнению, о полноценном возвращении страны на международную арену говорить пока не приходится.

«Выступление без флага и гимна не может быть справедливым ни при каких обстоятельствах, даже не обсуждается. Можем только думать, что это какой‑то плюс, но это не является обнадёживающим фактором на пути к полному восстановлению», — цитирует Валуева «Матч ТВ».