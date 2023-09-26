Англия не будет играть с юношескими сборными России по футболу
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«Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА. Наша позиция остаётся неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд», — приводит заявление организации The Times.
26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.
Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.