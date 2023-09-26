Гаджиев: допуск юношеских сборных России вызовет у некоторых изжогу

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.

«В высшей степени положительное решение, которое, впрочем, может привести к изжоге отдельных боссов УЕФА, очень «любящих» Россию. Хороший знак, можно сказать, что лёд тронулся. Другой вопрос, насколько динамично будет двигаться этот лёд», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что переговоры о переходе РФС в Азию нужно продолжать.

Как сообщается на сайте УЕФА, матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Гаджиев отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в европейские турниры только после окончания СВО.