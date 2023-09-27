Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О собирается посетить товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве.

«Это'О посетит матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют», — цитирует генерального секретаря Федерации футбола Камеруна Блеза Джунана Sport24.

Сборные проведут товарищеский матч в Москве на стадионе «Динамо». Игра пройдёт 12 октября.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Алексей Смертин заявил, что сборная России однажды выиграет чемпионат мира по футболу.