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Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна

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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О собирается посетить товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве.
Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна
  • Gettyimages.ru

«Это'О посетит матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют», — цитирует генерального секретаря Федерации футбола Камеруна Блеза Джунана Sport24.

Сборные проведут товарищеский матч в Москве на стадионе «Динамо». Игра пройдёт 12 октября.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Алексей Смертин заявил, что сборная России однажды выиграет чемпионат мира по футболу.

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