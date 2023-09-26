Булыкин положительно отреагировал на решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал обращение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением о допуске юниорской сборной России к международным турнирам.

«Считаю это обращение положительным для нас моментом, стоит начать обдуманно прорабатывать этот вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет в конце, но, на мой взгляд, мужские и женские молодёжные сборные необходимо допустить. Касаемо навязываемых нам правил: их надо принимать. Если сейчас начать отказываться, то можно ничего по итогу и не получить — надо пользоваться послаблениями», — заявил Булыкин RT.

Ранее российский тренер Ян Непомнящий назвал позитивным знаком решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам.