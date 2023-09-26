Непомнящий назвал позитивным знаком решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал обращение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением о допуске юниорской сборной России к международным турнирам.

«Стоит отметить, что, с одной стороны, это, конечно, позитивный знак. Нас готовы к чему-то допустить, но с другой — нам просто демонстрируют, до чего мы можем дойти: до сих, пожалуйста, а дальше уже нельзя, что меня и смущает. Вряд ли эта ситуация даёт основания для веры в нечто прорывное во всех смыслах этого слова. Говоря об условиях, я понимаю, что это всё является ущемлением наших прав, но с этим можно смириться ради развития нашей молодёжи», — заявил Непомнящий RT.

Ранее в УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО.