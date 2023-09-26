В УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО
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«Исполком УЕФА подтвердил, что отстранение всех остальных команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине», — сообщается на сайте организации
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее исполком УЕФА призвал допустить до турниров сборную России до 17 лет.