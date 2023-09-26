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В УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не допустят российские команды, за исключением юношеской сборной, к международным соревнованиям до окончания специальной военной операции (СВО).
В УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«Исполком УЕФА подтвердил, что отстранение всех остальных команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине», — сообщается на сайте организации

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее исполком УЕФА призвал допустить до турниров сборную России до 17 лет.

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