В УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не допустят российские команды, за исключением юношеской сборной, к международным соревнованиям до окончания специальной военной операции (СВО).

«Исполком УЕФА подтвердил, что отстранение всех остальных команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине», — сообщается на сайте организации

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее исполком УЕФА призвал допустить до турниров сборную России до 17 лет.