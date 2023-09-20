«Часть меня принадлежит России»: Проведель стал вторым вратарём, забившим головой в Лиге чемпионов

Иван Проведель стал главной звездой матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Голкипер «Лацио» на последних минутах головой замкнул навес в штрафную и спас римлян от поражения. 29-летний вратарь снова обратил на себя внимание спортивной общественности. Ранее в Серии А он повторил рекорд Джанлуиджи Буффона и Моргана де Санктиса по количеству сухих встреч. При этом футболист до сих пор не заигран за первую сборную Италии и может выступать за российскую сборную, поскольку его мать из России.

Голкипер «Лацио» Иван Проведель стал главным героем первого дня группового этапа Лиги чемпионов. Он спас свою команду от поражения в противостоянии с «Атлетико». Итальянцы уступали со счётом 0:1 после гола Пабло Барриоса на 29-й минуте и никак не могли сравнять счёт. В уже добавленное к матчу время вратарь отправился в штрафную площадь соперника для розыгрыша углового и головой отправил мяч в ворота после навеса Луиса Альберто.

Игрой голкипера восхитился даже Фабио Капелло. Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» назвал его главной звездой встречи.

Иван стал вторым вратарём в истории Лиги чемпионов, который смог забить мяч с игры. В 2009-м году Синан Болат из бельгийского «Стандарда» в матче группового этапа с нидерландским АЗ головой замкнул подачу в штрафной. Винсент Эньема, Ханс-Йорг Бутт и Димитар Иванков реализовывали пенальти.

При этом для Проведеля этот гол не первый в карьере. В феврале 2020-го, выступая за «Юве Стабия» в серии B, он точно так же отличился на 95-й минуте.

Надо отметить, что 29-летний голкипер имеет тесную связь с Россией: его мама родилась в Москве. Сам он неоднократно приезжал в столицу навестить бабушку и очень тепло относится ко второй родине.

«До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А ещё она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит — блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день... Хотя я родился и вырос в Италии, я чувствую себя наполовину итальянцем, наполовину — русским. Мои мама и бабушка — русские, а с ними у меня очень тесная связь. Чувствую, что часть меня принадлежит России», — вспоминал Иван в интервью «Чемпионату» в 2022 году.

Как бы в подтверждение данных слов Проведель назвал сына Александром. По мнению голкипера, его ребёнок должен знать свои корни и для него важно учить русский язык.

Более того, футболист говорил, что готов выступать за сборную России, поскольку не заигран за первую команду Италии. У Ивана, правда, пока нет паспорта РФ.

«Если в один день случится так и мне позвонят, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, поскольку особо нет времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?» — признался спортсмен.

Впрочем, Ивана уже заметили тренеры скуадра адзурра. Он ярко отыграл в Серии А в прошедшем сезоне: Проведель сумел повторить достижение Джанлуиджи Буффона и Моргана де Санктиса по количеству сухих игр в эпоху, когда за победу даются три очка. В 38 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности 21 раз.

Причём голкипер совершенно случайно оказался в основном составе «Лацио». Изначально главный тренер римлян Маурицио Сарри брал итальянца в качестве дублёра Луиша Машимиану. Однако португалец удалился уже на восьмой минуте матча первого тура — и его заменил Иван. Вратарь совершил в игре несколько неплохих сейвов и помог своей команде взять три очка в противостоянии с «Болоньей». После этого Проведель стал постоянно выходить на поле.

До «Лацио» Иван выступал в Серии А два сезона. В 2020 году его пригласила «Специя», только вышедшая в высший дивизион. За команду он провёл 60 матчей, но лишь в 11 сумел отыграть на ноль.

Интересно, что в детстве тренеры ставили Проведеля на позицию нападающего. Возможно, именно поэтому у него так хорошо получается действовать головой в штрафной площади. Однако юноша захотел стать голкипером, вдохновившись игрой Франческо Тольдо. Да и дедушка футболиста, по его словам, служил вместе со Львом Яшиным.