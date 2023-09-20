Веха Левандовского, 37 ударов «Сити» и гол русского вратаря «Лацио»: стартовал групповой этап Лиги чемпионов

Дубли Жоау Феликса и Хулиана Альвареса помогли «Барселоне» и «Манчестер Сити» разгромить «Антверпен» и «Црвену звезду» соответственно. При этом матч в Испании также запомнился 100-м голом Роберта Левандовского в еврокубках, а в Англии — 37ю ударами «горожан». ПСЖ одолел «Боруссию» благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти, а «Лацио» спасся во встрече с «Атлетико» на 95-й минуте после удара головой голкипера Ивана Проведеля. А вот «Милан» и «Ньюкасл» разошлись миром, не огорчив друг друга, хотя хозяева имели несколько отличных моментов. Как стартовал групповой этап Лиги чемпионов — в материале RT.

Победа ПСЖ на классе

ПСЖ давно не подходил к старту в Лиге чемпионов с таким количеством проблем. Во-первых, покинули команду Лионель Месси и Неймар. Во-вторых, под большим вопросом до самого последнего находилось будущее Килиана Мбаппе, который всё же остался. Всё это не могло не сказаться на результатах: в национальном первенстве парижане набрали всего восемь очков в пяти встречах.

Казалось, в первом туре группового этапа главного еврокубка их ждёт крайне непростое домашнее противостояние с дортмундской «Боруссией». На деле гости, в новом сезоне Бундеслиги забивающие в среднем по два мяча за игру, полностью отдали инициативу. В первом тайме хозяева владели мячом более 70% времени и нанесли 12 ударов. Единственное, не хватало точности, ведь в створ не пришёлся ни один. Особенно заметен был Витинья, в одном из эпизодов из пределов штрафной угодивший в штангу. Немецкий коллектив в довершение всех своих бед из-за травмы уже в дебюте лишился Марселя Забитцера, что тоже снизило атакующий потенциал.

Однако сразу после перерыва подопечные Луиса Энрике наглядно продемонстрировали разницу в классе. Всего двух ошибок им хватило, чтобы поставить точку. Сначала Никлас Зюле после удара Усмана Дембеле сыграл рукой в собственной штрафной. Хесус Хиль Мансано тут же назначил пенальти. Грегор Кобель угадал направление выстрела Килиана Мбаппе, но тот оказался слишком точен. А вскоре Витинья и Ашраф Хакими в несколько передач разорвали оборону оппонента. Марокканец же перед тем, как нанести решающий удар, издевательски убрал на замахе самого Матса Хуммельса.

А вот во втором матче «квартета смерти» между «Миланом» и «Ньюкаслом» счёт так и не был открыт. Однако данный результат можно назвать в высшей степени несправедливым для нерадзурри, которые владели подавляющим преимуществом. В первом тайме они вовсе нанесли семь ударов в створ и побили клубный рекорд в рамках главного еврокубка. Но выше всяких похвал действовал Ник Поуп, совершивший восемь сейвов. В частности, он справился с выстрелом Оливье Жиру в упор и коварным ударом Тео Эрнандеса. А Рафаэл Леау вовсе запомнился диким промахом. Он обыграл нескольких защитников, но из убойной позиции решил пробить пяткой и просто не попал по мячу. После перерыва болельщики стали свидетелями более спокойного футбола, и подопечные Эдди Хау увезли важное очко.

Невероятная развязка в Риме

Безусловно, главным событием игрового дня стал гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля. Хотя вплоть до последних секунд ничто в матче с «Атлетико» не предвещало столь удивительной концовки. Римляне на родном «Олимпико» смотрелись острее, но никак не могли пробить Яна Облака. Зато мадридцы по истечении получаса отметились не вытекавшим из логики курьёзным голом. Даити Камада неудачно заблокировал выстрел Пабло Барриоса, и от ноги японца мяч срикошетил в противоположный угол. Пропустив, подопечные Маурицио Сарри только увеличили давление, но удача до поры им не сопутствовала. Самый явный момент упустил капитан сборной Италии Чиро Иммобиле. Форвард оказался прямо перед Облаком, но пробил в него. Впрочем, и Проведель пару раз выручил партнёров.

Развязка наступила на последней добавленной минуте, когда на арене мало кто верил в спасение. После подачи корнера показалось, что Марио Эрмосо сыграл рукой. Хозяева принялись апеллировать к судье. Не поддался эмоциям лишь Данило Катальди. Он подхватил мяч на левом краю и выполнил передачу назад Луису Альберто. Ну а бразилец вырезал шикарный кросс во вратарскую точно на голову набежавшему Проведелю. На удивление он наносил удар с близкой дистанции без сопротивления. Мадридцы закрыли всех, а о вратаре забыли.

На стадионе началось форменное безумие, ведь рефери сразу дал финальный свисток. Иван же, складывалось впечатление, выполнил обычную будничную работу, так как даже не улыбнулся. Вместе с тем он стал первым голкипером-голеадором в ЛЧ с 2009-го и пятым за всю историю турнира с учётом квалификационных раундов. Российские болельщики могут особенно порадоваться за голкипера, поскольку у него имеются соответствующие корни. Мама спортсмена — россиянка, а отец — итальянец. В одном из интервью он признавался, что до сих пор общается на русском с некоторыми членами семьи и даже несколько раз прилетал в Москву.

Богатой на события получилась и другая встреча в рамках квартета E. «Фейеноорд» в домашних стенах взял верх над «Селтиком» благодаря голам Калвина Стенгса и Алирезы Джаханбакша. Нидерландский коллектив мог довести счёт до крупного, если бы Игор Пайшао реализовал пенальти. Гости же заканчивали вдевятером. Во второй половине с интервалом в несколько минут красные получили Густаф Лагербильке и Один Тьяго Хольм.

Лёгкая «тренировка» для «Барселоны»

В свою очередь, «Барселона» не оставила шансов «Антверпену» — 5:0. Уже в середине первого тайма встречи на «Камп Ноу» интрига была мертва. Действующий чемпион Бельгии сохранял ворота на замке всего десять минут, а затем пропустил трижды за 12. Великолепно проявила себя образованная летом связка Жоау Феликс — Роберт Левандовский. Португалец открыл счёт, а затем ассистировал партнёру. Поляк же удвоил преимущество и попутно установил сразу два важных статистических достижения. Во-первых, он третьим после Криштиану Роналду и Лионеля Месси достиг отметки в 100 голов в еврокубках, во-вторых, в возрасте 35 лет и 29 дней стал самым старым автором мяча в ЛЧ в истории клуба. Видимо, под впечатлением от действий визави собственные ворота поразил Йелле Батай.

После перерыва Феликс оформил дубль. Таким образом, в трёх встречах в составе каталонцев во всех соревнованиях в его активе уже четыре очка (2 + 2). А незадолго до того Гави поразил ближнюю девятку эффектным выстрелом. Неудивительно, что в концовке Хави позволил себе бросить в бой Ламина Ямала. Благодаря этому 16-летний форвард оказался самым молодым игроком, выходившим на поле в ростере сине-гранатовых в рамках главного еврокубка.

Резюмируя, «Барса» на старте сезона пока смотрится мощно. Она одержала пятую победу и вторую со счётом 5:0 подряд. Ранее с аналогичной разницей был разгромлен «Бетис» в Примере.

Невезение «Манчестер Сити»

«Црвена звезда», в отличие от «Антверпена», на выезде сумела дать бой другому гранду — «Манчестер Сити», хотя не обошлось без серьёзной доли везения. «Горожане» владели мячом 70% времени, нанесли невероятные 37 ударов (против трёх у соперника), 16 из которых пришлись в створ. Более того, они побили рекорд турнира по числу выстрелов в первом тайме — 22. Однако хозяевам не сопутствовало везение. Зачастую им просто не хватало точности. Несколько раз выручил оппонентов Омри Глазер. Например, Фил Фоден чудом не сумел пробить его с пары метров. А Эрлинг Холанд однажды угодил в перекладину.

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Белградцы же на 45-й минуте умудрились преобразовать в гол один из редких контрвыпадов. Мирко Иванич потрясающей разрезающей передачей отправил Османа Букари на рандеву с Эдерсоном, и форвард технично переиграл вратаря. При этом судья на линии поднял флажок, но его помощники на VAR справедливо постановили, что офсайда не было.

К сожалению, надежда на чудо быстро испарилась. Не успели команды вернуться на поле, как Хулиан Альварес прокинул снаряд мимо Глазера, воспользовавшись скидкой Холанда. А вскоре до того действовавший безошибочно израильтянин совершил грубейшую помарку. После подачи со стандарта с левого фланга от всё того же аргентинца он неудачно сыграл на выходе и кулаками лишь срезал мяч в сетку. А вскоре точку поставил Родриго Эрнандес.

Поражение «Шахтёра»

С поражения стартовал и «Шахтёр»: в Гамбурге уступил «Порту» — 1:3. Три мяча из четырёх были забиты уже к 16-й минуте. Вендерсон Галено быстро открыл счёт, первым оказавшись на добивании после спасения Дмитрия Ризныка. Однако горняки моментально отыгрались. Результативную атаку переводом на правый край из глубины начал экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а завершил точным ударом из пределов вратарской Кевин Келси.

Радость оказалась недолгой. Не успел матч возобновиться с центра поля, как номинальные хозяева допустили обрез на своей половине. Всё тот же Галено обокрал защитника, поймав визави на неудачном пасе, и оформил дубль. А по истечении получаса противостояния бразилец вдобавок выполнил голевой прострел на Мехди Тареми.

У действующего чемпиона Украины оставалось достаточно времени на спасение, но возродить интригу не получилось. Скорее соперник имел шансы увеличить разрыв в счёте, если бы не шесть сейвов Ризныка. Таким образом, «драконы» в очередной раз зарекомендовали себя как неудобные оппоненты для «Шахтёра», ведь в семи очных встречах они одержали четыре победы при трёх мирных исходах.