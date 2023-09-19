«Могут составить конкуренцию ПСЖ»: Головин забил в двух турах подряд и утвердился в роли одного из лидеров «Монако»

Александр Головин удачно начал новый сезон в чемпионате Франции. После пяти туров его «Монако» единолично лидирует, не потерпев ни одного поражения. Сам россиянин при этом отметился голами в двух матчах подряд, а в последнем ещё и ассистировал партнёру. Хавбек считает, что нынешний состав команды — сильнейший за всё время, что он защищает её цвета. А по мнению Александра Мостового, подопечные Ади Хюттера в состоянии бросить вызов ПСЖ в борьбе за золотые медали Лиги 1.

Российские полузащитники, выступающие в чемпионате Франции по футболу не перестают радовать болельщиков, причём не только персональных, но и своих команд. Сначала Далер Кузяев отличился дважды в четырёх матчах и помог «Гавру» закрепиться в элите, а затем своё веское слово сказал Александр Головин, шестой год защищающий цвета «Монако».

Уроженец Калтана стремится не отставать от соотечественника на бомбардирском поприще. В первых трёх турах он не набрал ни одного очка, хотя регулярно попадал в основу и, если и отправлялся на скамейку, то ближе к финальному свистку. А с наступлением осени хавбека наконец прорвало. Сначала он в игре с «Лансом», грамотно открывшись в штрафной и получив тонкую передачу от Такуми Минамино, технично с правой в касание пробил в дальний. В итоге монегаски тем вечером добились разгромной победы.

Спустя всего две недели полузащитник стал одним из главных героев встречи с «Лорьяном». Правда началась она для подопечных Ади Хюттера крайне неудачно. Уже на второй минуте Айегун Тосин открыл счёт. Радость соперников была недолгой, поскольку вскоре Александр восстановил равновесие. Он ворвался в штрафную по месту центрального нападающего, открывшись на линии офсайда, и с близкой дистанции переиграл вратаря.

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Более того, во второй половине Головин ещё и выполнил результативный пас на Фоларина Балогуна, который стал для него дебютным в текущем розыгрыше. В качестве приятного бонуса послужила впервые полученная после ухода с поля Виссама Бен-Йеддера капитанская повязка. Таким образом, провести великолепную встречу ему не помешал даже вояж в сборную и затяжные перелёты.

Но удержать победный счёт монегаски не смогли, на 98-й минуте Ромен Февр добыл для «Лорьяна» ничью, отчасти обесценив усилия российского полузащитника. Но даже несмотря на это «Монако» остался единоличным лидером Лиги 1. Действующий чемпион ПСЖ отстаёт на три очка, а «Лион» и «Ланс» пока и вовсе располагаются в подвале турнирной таблицы.

«Конечно, хочется побеждать. На данный момент финал Кубка — главное достижение. Но будем дальше работать. Считаю, в этом сезоне у нас отличные шансы. По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за всё время, что я за него выступаю», — оценил уровень своей команды Головин.

Удачно стартовать коллективу не помешала даже очередная смена наставника. Предыдущий сезон он провёл под руководством Филиппа Клемана, но бельгиец был уволен, поскольку красно-белые в последний момент откатились на шестую позицию в первенстве и не сумели даже пробиться в еврокубки.

Его место занял Ади Хюттер, до того успешно трудившийся сразу в нескольких странах. В частности, он завоевал золотые медали с «Зальцбургом» в Австрии и с «Янг Бойз» — в Швейцарии. После тренер перебрался в Германию, где поочерёдно руководил «Айнтрахтом» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Главным успехом там стал выход в финал Лиги Европы с франкфуртцами.

Игровая философия специалиста во многом сформировалась в «Зальцбурге», где он пересёкся с Ральфом Рангником: ставка на атаку и владение мячом, плюс высокий прессинг. Для Головина данные требования не стали сюрпризом, ведь он всегда выполнял большой объём работы, в том числе при разрушении. И уже в контрольных встречах перед стартом сезона он выглядел великолепно. Чего стоит один дубль в противостоянии с «Болоньей».

«Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать или отдавать результативные передачи, вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться успеха», — отмечал футболист.

Любопытно, что в первых трёх матчах Лиги 1 Хюттер использовал схему 3-4-2-1. Россиянин в ней занимал одно из мест под Бен-Йеддером наряду с Минамино. Однако в данной расстановке они зачастую дублировали друг друга, и Александр не мог проявить все свои лучшие качества.

Всё изменилось, когда команда перешла на 4-3-3. Именно по ней она провела два последних противостояния с «Лансом» и «Лорьяном». В ней хавбек вместе с японцем расположились на флангах атаки. Как результат, уроженец Калтана стал куда чаще встречаться с мячом на свободном пространстве и угрожать чужим воротам. Так, в упомянутом поединке с «Лорьяном» он стал одним из лидеров в команде по числу пасов под удар (3).

В числе лучших легионер и по многим атакующим метриками, например, делит третье место по среднему числу ударов (1,6), а также занимает места в тройке лучших по голам и очкам. А о пользе, которую Головин приносит в прессинге, свидетельствуют следующие показатели: отборы (1,2 за игру) и фолы (1,8). Зачастую ему приходится нарушать правила, чтобы сорвать контратаку оппонента.

Главное, россиянин с приходом Хюттера превратился в настоящего лидера команды и даже стал капитаном. Это неудивительно, ведь он является главным её старожилом. Хавбек пополнил ростер летом 2018-го, тогда как Бен-Йеддер, Желсон Мартинш и Гильермо Марипан прибыли на год позже.

Стабильным выступлениям хавбека способствует и отсутствие проблем со здоровьем. Не верится, что ещё недавно он регулярно выбывал из строя и получал травмы. К счастью, в 2023-м атлет пропустил суммарно всего 15 дней из-за несущественных сложностей и регулярно выходит на поле.

Похоже, Головин готов остаться во Франции и на более длительный срок. Зимой появлялась информация об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии», но до трансфера дело не дошло.

«На данный момент я счастлив в «Монако». Не жду предложений и доволен тем, где нахожусь», — заявил футболист.

В свою очередь, в руководстве клуба также подчеркнули, что готовы отпустить лидера только в исключительном случае.

«Алекс — важный исполнитель для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается по максимуму, у него профессиональное отношение к делу. Безусловно, к Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», — цитирует Metaratings директора монегасков по футболу Тьяго Скуро.

По мнению бывшего капитана сборной России Александра Мостового, выступавшего во Франции за «Кан» и «Страсбур», хавбеку не следует никуда уезжать, поскольку у монегасков есть реальный шанс стать чемпионами страны.

«Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне выступала. И не факт, что в будущем не будет. Тем более, сейчас «Монако» может составить достойную конкуренцию ПСЖ. Результаты парижан пока весьма неубедительные, поэтому считаю монегасков одними из претендентов на золото. Так что нет никакого смысла уходить, не факт, что у Александра получится закрепиться и стать игроком основы где-нибудь в условной Германии. На это требуется время», — заявил Мостовой RT.

При этом он назвал Головина несомненным лидером коллектива, как по достойной игре, так и по сроку пребывания в клубе.

«Шесть лет — приличный срок. Поэтому с уверенностью считаю его лидером монегасков. За эти годы он из футболиста запаса превратился в железного игрока основы. Очень быстро летит время, казалось, совсем недавно он только покидал ЦСКА», — добавил Мостовой.