Головин дебютировал в качестве капитана «Монако» в официальном матче

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин принял роль капитана команды в матче с «Лорьяном».

Головин получил капитанскую повязку на 66-й минуте, после замены основного капитана «Монако» Виссама Бен-Йеддера.

Матч прошёл на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершился со счётом 2:2.

Российский полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Монако» с 11 очками занимает первое место в Лиге 1. «Лорьян» (шесть) занимает десятую позицию в турнирной таблице.

Ранее Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии».