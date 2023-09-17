Головин дебютировал в качестве капитана «Монако» в официальном матче
Головин получил капитанскую повязку на 66-й минуте, после замены основного капитана «Монако» Виссама Бен-Йеддера.
Матч прошёл на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершился со счётом 2:2.
Российский полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.
«Монако» с 11 очками занимает первое место в Лиге 1. «Лорьян» (шесть) занимает десятую позицию в турнирной таблице.
Ранее Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии».