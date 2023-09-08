Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии»

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин дал понять, что пока не намерен покидать «Монако».

«Был интерес от «Боруссии» из Дортмунда, но конкретного предложения не было. Я сейчас счастлив в «Монако», не думаю о том, чтобы уйти», — цитирует Головина ТАСС.

27-летний игрок в 180 матчах за французский клуб забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи. «Монако» купило Головина в 2018 году у московского ЦСКА за €30 млн.

Ранее Головин заявил, что бывший хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян сделал правильно, согласившись на трансфер в «Реал Сосьедад».