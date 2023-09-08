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Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии»

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин дал понять, что пока не намерен покидать «Монако».
Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии»
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Был интерес от «Боруссии» из Дортмунда, но конкретного предложения не было. Я сейчас счастлив в «Монако», не думаю о том, чтобы уйти», — цитирует Головина ТАСС.

27-летний игрок в 180 матчах за французский клуб забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи. «Монако» купило Головина в 2018 году у московского ЦСКА за €30 млн.

Ранее Головин заявил, что бывший хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян сделал правильно, согласившись на трансфер в «Реал Сосьедад».

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