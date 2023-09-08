Головин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании ему подходит
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- © DAISUKE Nakashima/AFLO
«Я думаю, что испанский чемпионат ему подходит. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола. Арсен к этому предрасположен», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».
При этом он дал понять, что Захарян не просил у него совета перед переездом в Испанию.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе россиянина из «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее сообщалось, что Захарян может пропустить матч с «Реалом» из-за болезни.