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Головин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании ему подходит

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Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что бывший хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян сделал правильно, согласившись на трансфер в «Реал Сосьедад».
Головин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании ему подходит
  • globallookpress.com
  • © DAISUKE Nakashima/AFLO

«Я думаю, что испанский чемпионат ему подходит. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола. Арсен к этому предрасположен», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

При этом он дал понять, что Захарян не просил у него совета перед переездом в Испанию.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе россиянина из «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что Захарян может пропустить матч с «Реалом» из-за болезни.

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