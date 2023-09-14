Новая напасть: автор победного гола на ЧМ по футболу в России подозревается в употреблении допинга

Поль Погба подозревается в приёме запрещённых препаратов. По окончании матча первого тура Серии А с «Удинезе» в допинг-пробе хавбека «Ювентуса» были обнаружены метаболиты тестостерона внешнего происхождения. Ему грозит дисквалификация сроком до четырёх лет. В настоящий момент француз временно отстранён от футбола, а в случае подтверждения его вины рискует также лишиться контакта с туринским клубом.

Последний год выдался крайне непростым для Поля Погба, причём неудачи преследовали его как на поле, так и за его пределами. Пока сам полузащитник восстанавливался от многочисленных травм и лишь по телевизору наблюдал за выступлением своей сборной на чемпионате мира в Катаре, а в СМИ обсуждалась история с вымогательством, в которой были замешаны брат спортсмена Матиас и его друзья детства. Казалось, в новом сезоне хавбек наконец сможет справиться с проблемами и напомнить, почему считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но не тут-то было. Уже в начале сентября он вновь оказался в лазарете, а потом появились слухи о применении им запрещённых препаратов.

В нынешнем чемпионате Погба провёл на поле суммарно 52 минуты — выходил на замену в матчах с «Болоньей» и «Эмполи». При этом положительный допинг-тест он сдал по окончании встречи стартового тура Серии А с «Удинезе», который провёл на скамейке запасных. По данным ANSA, в его пробе были обнаружены метаболиты тестостерона, приём которых без терапевтического исключения воспрещён. А максимальное наказание за его использование составляет четыре года дисквалификации.

После этого события стали развиваться стремительно. В Национальном антидопинговом трибунале Италии (NADO) сообщили, что подъём уровня гормона вызван внешним воздействием, а не внутренними факторами, а это косвенно подтверждает приём запрещённых препаратов. И поспешили отстранить Погба «в качестве меры предосторожности». Впоследствии это подтвердили и в «Ювентусе».

В настоящий момент доподлинно неизвестно, каким образом допинг попал в организм спортсмена. По сведениям La Gazzetta dello Sport, это может быть связано с употреблением пищевой добавки, приобретённой им в США по совету друга-врача, никак не связанного с туринским клубом. Сам полузащитник якобы уже рассказал о факте использования препарата, несогласованного с медицинской службой «Ювентуса».

Если Погба сумеет подтвердить эту информацию, то в его случае речь будет идти о применении допинга по неосторожности, а это может скостить ему срок отстранения. В любом случае, всё решится после появления результатов дополнительного анализа, призванного расставить все точки над i в данном вопросе. И если тот не опровергнет первоначальные данные, то карьера Поля может пойти под откос. Ведь он рискует не только оказаться вне футбола на продолжительный срок, но и лишиться контракта со «старой синьорой».

На данный момент Погба остаётся самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса». По рассчитанному до лета 2026-го соглашению он получает €8 млн в год, а ещё два миллиона положены ему в виде бонусов. Однако туринцы вправе разорвать его, если вина Поля будет доказана. Более того, уже сейчас клуб волен приостановить выплату зарплаты. Ведь согласно коллективному договору между ФИФА, Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC), положительный тест на допинг считается законным основанием для таких мер.

Сам Погба пока не давал комментариев по данному делу — лишь его агент Рафаэла Пимента заявила, что тот «не хотел нарушать правила». Зато заявление сделал наставник сборной Франции Дидье Дешам. Он назвал это «ещё одним ударом» для Поля и посочувствовал ему, но призвал не делать скоропалительных выводов. По его словам, в последнее время в жизни хавбека происходит множество плохих вещей, пройти через которые невероятно сложно.

Действительно, даже если абстрагироваться от нашумевшей истории с вымогательством, то в последнее время дела у Погба идут не лучшим образом. Семь лет назад он переходил в «Манчестер Юнайтед» в статусе одного из сильнейших игроков на своей позиции в мире и потенциального претендента на «Золотой мяч», а сумма компенсации составила рекордные на тот момент €105 млн. Однако оправдать возложенные на него надежды у француза не получилось. По сути, на относительно высоком уровне он провёл лишь четыре соревновательных года, на топовом — всего один. В сезоне-2018/19 он записал на свой счёт 16 голов и 11 передач во всех турнирах.

Правда, с трофеями была напряжёнка — как у МЮ, так и у самого Погба. За этот период манкунианцы довольствовались Кубком английской лиги и Лигой Европы, а он сам хоть и был признан лучшим игроком второго по значимости клубного турнира Старого Света, к «Золотому мячу» ни разу не приблизился. Лишь дважды он попал в число соискателей награды, но не пробился даже в десятку по итогам голосования.

Казалось, в «Ювентусе» Поль сумеет перезапустить карьеру. В не самом сильном первенстве он мог стать главной звездой и помочь туринцам вернуть себе статус гегемона чемпионата Италии. Но вмешались проблемы со здоровьем. За единственный год француз получил в общей сложности шесть различных повреждений, а в сентябре был вынужден прооперировать колено. Как итог, 143 дня в лазарете и пропуск ЧМ-2022 в Катаре.

Погба вернулся в строй в январе, но после этого его злоключения не закончились. Из-за растяжения паховых мышц он пропустил ещё месяц, не попал в заявку на матч Лиги Европы с «Фрайбургом» из-за опоздания, а потом ещё дважды травмировался — сначала во время отработки штрафных на тренировке, а потом при исполнении навеса в игре с «Кремонезе». И к этому времени о необходимости расстаться с ним уже вовсю трубили как болельщики «Ювентуса», так и эксперты.

И отъезд Погба из Турина был возможен летом. В его услугах якобы был заинтересован «Аль-Ахли», предлагавший трёхлетний контракт на общую сумму €150 млн. Однако сам француз отказался от заманчивого предложения и решил остаться в Италии. И тем самым подтвердил своё нежелание уходить из большого футбола. По крайней мере, такой вывод напрашивался.

Однако теперь будущее Погба видится туманным. Допустим, он сумеет избежать длительной дисквалификации, но в его возрасте даже потеря одного-двух лет может стать критической. В марте француз отпраздновал 30-летие и подходит к заключительному этапу своей карьеры. И в этом возрасте пропуск сезона станет критическим. Успешно вернуться в спорт после отстранения удавалось немногим.

Можно вспомнить примеры Рио Фердинанда и Фреда, пропустивших восемь и двенадцать месяцев соответственно. Но англичанину тогда было 26, а бразильцу и вовсе 22. Нельзя не учитывать и моральный аспект. Сложно предположить, выдержит ли психика Погба это испытания, ведь за последний год ему и так пришлось много пережить.

Возможен и позитивный ход развития событий, причём даже в случае дисквалификации. Быть может, Погба за это время разрешит все проблемы со здоровьем, вернётся на поле в идеальном состоянии и напомнит о себе образца первого прихода в «Ювентус». Но с учётом того, как складывались дела Поля в последние годы, в это верится с трудом.