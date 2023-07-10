Везирян: Погба готовится подписать контракт с «Аль-Иттихадом»
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Игрок провёл выходные в Саудовской Аравии и, по информации журналиста Тибо Везиряна, знакомился с инфраструктурой «Аль-Иттихада». Саудовский клуб предложил ему трёхлетний контракт с зарплатой около €100 млн.
В прошедшем сезоне Погба поучаствовал в десяти матчах команды и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее агент Поля Погба Рафаэла Пимента высказалась о травме своего клиента.