Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло
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«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», — приводит слова Пименты Tuttomercatoweb.
Напомним, что француз получил травму в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0). Он в слезах покинул поле.
В нынешнем сезоне игрок сыграл всего 109 минут из-за повреждений.
Ранее сообщалось, что Погба выбыл из состава «Ювентуса» до конца сезона.