Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло

Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента высказалась о травме своего клиента.

«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», — приводит слова Пименты Tuttomercatoweb.

Напомним, что француз получил травму в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0). Он в слезах покинул поле.

В нынешнем сезоне игрок сыграл всего 109 минут из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что Погба выбыл из состава «Ювентуса» до конца сезона.