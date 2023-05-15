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Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло

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Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента высказалась о травме своего клиента.
Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», — приводит слова Пименты Tuttomercatoweb.

Напомним, что француз получил травму в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0). Он в слезах покинул поле.

В нынешнем сезоне игрок сыграл всего 109 минут из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что Погба выбыл из состава «Ювентуса» до конца сезона.

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