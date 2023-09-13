Скира: «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала

Полузащитник Поль Погба может покинуть туринский «Ювентус» из-за нарушения антидопинговых правил.

По информации инсайдера Николо Скира, если повторный анализ игрока подтвердит нарушение, то клуб рассмотрит вариант с расторжением соглашения. Отмечается, что туринцы приостановили выплаты по зарплате Погба.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус». Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выступил с заявлением по ситуации с положительным допинг-тестом Погба.