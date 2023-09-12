«Ювентус» выступил с заявлением по ситуации с положительным допинг-тестом Погба

Туринский «Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника Поля Погба из-за нарушения антидопинговых правил.

«Погба был отстранён Национальным антидопинговым трибуналом после положительного результата допинг-теста от 20 августа 2023 года. Клуб рассмотрит, как действовать на этапах процесса», — говорится в заявлении туринцев.

11 сентября стало известно, что Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус». Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Ранее агент Поля Погба прокомментировал дисквалификацию игрока из-за положительного допинг-теста.