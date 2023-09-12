Агент Погба — о дисквалификации футболиста: он никогда не хотел нарушать правил

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировала дисквалификацию футболиста из-за положительного допинг-теста.

«Мы ждём контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Погба никогда не хотел нарушать правила», — цитирует Пименту журналист Джанлука Ди Марцио.

11 сентября стало известно, что Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус». Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз может получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Погба может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.