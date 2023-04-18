L'Équipe: Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выступил в суде по делу о шантаже.
L'Équipe: Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах
  • AP

Как сообщает L'Équipe, футболист дал новые показания по делу о вымогательствах, по которому он проходит потерпевшим. Погба признался, что заплатил одному из преступников €38 тыс.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

Также брат полузащитника сделал несколько разоблачающих Погба заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в вымогательстве брата Погба освободили из-под стражи.

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