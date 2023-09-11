«Не хочу, чтобы испанский футбол пострадал»: Рубиалес добровольно покинул пост президента RFEF после скандала с поцелуем

Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес добровольно ушёл в отставку. Также он покинул пост вице-президента УЕФА. О своём решении функционер заявил чуть ранее. В интервью Пирсу Моргану он посетовал, что не может продолжать работу в таких условиях. А в письме в адрес исполняющего обязанности главы организации Педро Роши чиновник заявил о нежелании причинить вред местному футболу. Вместе с тем он пообещал, что когда-нибудь люди узнают правду о его поцелуе с полузащитником женской сборной страны Дженни Эрмосо после победы на чемпионате мира.

В громком скандале с участием главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, наконец, поставлена точка. Функционер, поцеловавший в губы полузащитницу женской сборной страны Дженни Эрмосо на церемонии награждения после победы в финале чемпионата мира, всё же подал в отставку. В понедельник, 11 сентября, данную информацию официально подтвердили в организации. Кроме того, менеджер ушёл с поста вице-президента УЕФА.

Об этом решении он заявил ещё накануне в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану. По признанию Рубиалеса, он решил пойти на такой шаг после разговоров с членами семьи.

«Они знают, что речь тут не обо мне. И некоторые очень близкие друзья говорили: «Луис, тебе нужно сфокусироваться на собственном достоинстве и продолжать жить, поскольку иначе ты можешь навредить людям, которых любишь, навредить виду спорта, который любишь; нужно сосредоточиться на заявке на проведение ЧМ-2030 в Испании, над которой ты уже давно трудился с другими людьми. Тут речь по большому счёту не только обо мне, ведь моё поведение может сказаться и на третьих лицах. В данной ситуации уйти в отставку — самое разумное решение», — подчеркнул он.

Также по теме «Неприемлемое поведение»: главу Федерации футбола Испании могут уволить за поцелуй с победительницей ЧМ Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес рискует покинуть свой пост на фоне громкого скандала, разгоревшегося...

Параллельно руководитель обратился с письмом к исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше. В нём он посетовал, что после наложения на него большого количества санкций и ограничений не имеет возможности вернуться к работе. Он также подчеркнул, что не хочет нанести вред испанскому футболу.

«Не хочу, чтобы он пострадал от всей этой преувеличенной кампании, и прежде всего принимаю решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке сохранить мечту о чемпионате мира-2030 и провести крупнейшее событие мира в нашей стране», — объяснил Рубиалес.

В качестве другой причины своего ухода он назвал чрезмерное преследование членов семьи. Уже отреагировал на произошедшее глава Ла Лиги Хавьер Тебас, посетовавший, что коллега нанёс федерации колоссальный репутационный ущерб.

«Это самый громкий скандал в истории цифровых СМИ. Громче, чем 11 сентября. Хуже всего было прикрываться тем, что у него есть враг и что этот враг — Ла Лига. Культурное видение, которое у него имелось против профессионального футбола. Я не разделяю тех ценностей, с которыми он возглавлял RFEF», — отметил Тебас.

Добровольная отставка функционера отчасти удивила, ведь ещё в конце августа он заявил о нежелании покидать свой пост, несмотря на жёсткую обструкцию. Тогда он хотя и принёс извинения, как Эрмосо, так и болельщикам, но подчеркнул, что «небольшого поцелуя» недостаточно для увольнения. Более того, он настаивал: всё происходило по взаимному согласию, а с его стороны не было никакой агрессии.

«Это моя единственная версия, та, которой я придерживался с самого начала и продолжаю придерживаться, и я не собираюсь её менять. Счастье, охватившее нас в исторический момент, побудило спонтанно совершить обоюдный поступок, ставший результатом эмоционального подъёма», — заявлял менеджер.

С другой стороны, у него просто не оставалось иного выбора, ведь чем больше времени проходило, тем сильнее становилось давление. Теперь уже не исключено, Рубиалесу может грозить уголовное преследование. По данным испанских СМИ, местная прокуратура обратилась в Национальный суд Испании с просьбой провести расследование по факту сексуального насилия и принуждения.

Там считают, что действия президента RFEF, несмотря на его заверения, возможно, были несогласованными. В жалобе отмечается, что сам он вместе со своими помощниками неоднократно пытался принудить футболистку согласиться с их трактовкой произошедшего.

Якобы, теперь суд должен решить, открывать ли соответствующее производство. Если функционера обвинят в сексуальном насилии, ему будет грозить от одного до четырёх лет тюремного заключения. Для этого сама пострадавшая должна подать заявление, но она, как заверяет El Partidazo de COPE, уже сделала это чуть ранее.

В свою очередь, спортивные власти почти сразу наложили на испанца все возможные санкции. Например, Спортивный административный трибунал страны открыл дело против него. А ФИФА отстранила чиновника от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. При этом сообщалось, что ФИФА намерена дисквалифицировать его на максимально возможный в данной ситуации срок — 15 лет.

На произошедшее отреагировали даже в ООН. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал ФИФА и другие спортивные организации бороться с проявлением гендерного насилия и содействовать расширению прав женщин в различных видах.

«Данный инцидент показывает, что женщины, даже занимающие высокое профессиональное положение, могут подвергаться неуместным и оскорбительным действиям», — говорится в заявлении.

Осудил действия Рубиалеса и премьер-министр Испании Педро Санчес. По его мнению, нельзя одновременно защищать честь страны и порочить её своими необдуманными поступками. При этом он подчеркнул, что футболисты сборных в частности и общество в целом осудили поступок экс-руководителя RFEF

«Испания — «феминистская страна», по которой прокатилась «огромная неудержимая волна» женщин, решивших «никогда больше не подчиняться мужчинам, своим парням, мужьям, начальникам, президентам спортивных федераций». Все кончено», — цитирует Санчеса Marca.

RFEF же заняла максимально непримиримую позицию относительно функционера сразу же после того, как и.о. президента назначили Рошу. Для начала федерация отозвала ранее опубликованное заявление от лица Эрмосо. В нём поцелуй назывался взаимным жестом, вызванным огромной радостью от победы на ЧМ.

Чуть позже организация опубликовала официальное письмо, в котором принесла извинения за поведение Рубиалеса перед футбольными организациями, игроками и болельщиками.

«Оно совершенно не соответствуют ценностям испанского общества в целом», — подчеркнули в RFEF.

Там пообещали оказать всю необходимую поддержку дисциплинарным органам, чтобы они могли как можно быстрее вынести решение по экс-президенту. Кроме того, в федерации отметили: поведение чиновника должно остаться исключительно на его совести.

Чуть позже осудили действия начальника на специальной пресс-конференции капитаны мужской сборной Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта, Родри и Марко Асенсио. Ещё дальше пошли игроки женской национальной команды. Сразу 53 человека отказались защищать её цвета вплоть до смены руководства. Среди них двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс.

В своём заявлении они привели слова Эрмосо о том, что на самом деле она не давала согласие на тот поцелуй, а RFEF просто выдумала её объяснения об этом. Спортсменки потребовали максимально жёсткой реакции, чтобы впредь подобное не повторялось.

D данной ситуации помимо самого менеджера пострадали и члены его семьи, которые подверглись серьёзному давлению. Например, его мать Анхелес Бехар объявила голодовку до тех пор, пока не остановится «бесчеловечная охота» на сына. Женщина заперлась в церкви в городе Мотриль и позже была госпитализирована.

Вступилась за Рубиалеса и его двоюродная сестра. Ситуацию с поцелуем она сочла поводом для того, чтобы убрать президента. Якобы у него имелось немало завистников, которые желали ухода. А Эрмосо она призвала рассказать всю правду о произошедшем.

В роли жертвы оказался и главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, приведший её к сенсационной победе на ЧМ. Сообщалось, что на собрании RFEF в конце августа, на котором экс-руководитель заявил о нежелании покидать свой пост, специалист встретил его слова аплодисментами. После этого он также подвергся обструкции. Позже он всё же осудил поступок руководителя, но реакция оказалась явно запоздалой. В результате наставнику пришлось уйти. При этом у Вильды и ранее был конфликт с игроками.