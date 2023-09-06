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COPE: Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса из-за поцелуя

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Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо приняла решение подать заявление в прокуратуру на президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй после победы на чемпионате мира.

Как сообщает COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия. Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее суд принял к рассмотрению дело Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании.

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