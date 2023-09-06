COPE: Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса из-за поцелуя
Как сообщает COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия. Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.
Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее суд принял к рассмотрению дело Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании.