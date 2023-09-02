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Суд принял к рассмотрению дело Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании

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Административный трибунал по спорту Испании принял к рассмотрению дело временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании.
Суд принял к рассмотрению дело Рубиалеса о поцелуе с футболисткой сборной Испании
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Как сообщает AFP, проступок Рубиалеса будет рассматриваться трибуналом как «серьёзный». Если бы дело квалифицировали как «очень серьёзное», то Национальный спортивный совет (CSD) мог бы отстранить Рубиалеса от должности.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить Рубиалеса на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что инцидент с Рубиалесом не должен был произойти.

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