Глава ФИФА Инфантино заявил, что инцидент с Рубиалесом не должен был произойти
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«Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность и предприняли необходимые действия. Дисциплинарное производство продолжится в законном русле», — написал Инфантино в социальных сетях.
Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить Рубиалеса на 90 дней.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее сообщалось, что Анхелес Бехар, мать Рубиалеса, навредила своему здоровью.