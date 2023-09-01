Глава ФИФА Инфантино заявил, что инцидент с Рубиалесом не должен был произойти

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об инциденте с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность и предприняли необходимые действия. Дисциплинарное производство продолжится в законном русле», — написал Инфантино в социальных сетях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить Рубиалеса на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Анхелес Бехар, мать Рубиалеса, навредила своему здоровью.