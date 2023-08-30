Объявившая голодовку в церкви мать Рубиалеса госпитализирована

Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, навредила своему здоровью.

Бехар, которая объявила голодовку в знак протеста против травли сына, пришлось госпитализировать, сообщает Independent со ссылкой на испанское телевидение.

28 августа стало известно, что мать Рубиалеса приняла решение закрыться в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока не прекратится «бесчеловечная и кровавая охота», которая идёт на её сына.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить Рубиалеса на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Высший спортивный совет Испании подал иск к Рубиалесу за действия во время финала женского ЧМ.