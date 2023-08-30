Узнать больше

Объявившая голодовку в церкви мать Рубиалеса госпитализирована

Короткая ссылка
Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, навредила своему здоровью.
Объявившая голодовку в церкви мать Рубиалеса госпитализирована
  • Gettyimages.ru
  • © Tempura

Бехар, которая объявила голодовку в знак протеста против травли сына, пришлось госпитализировать, сообщает Independent со ссылкой на испанское телевидение.

28 августа стало известно, что мать Рубиалеса приняла решение закрыться в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока не прекратится «бесчеловечная и кровавая охота», которая идёт на её сына.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить Рубиалеса на 90 дней. 

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Высший спортивный совет Испании подал иск к Рубиалесу за действия во время финала женского ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить