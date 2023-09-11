Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес сообщил об официальной отставке после скандала с поцелуем футболистки.

«Я верю в истину и сделаю всё, что в силах, чтобы правда восторжествовала. Я передаю всем сотрудникам, членам собрания и федерациям крепкие объятия. Желаю вам удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — говорится в заявлении.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее прокуратура Испании возбудила уголовное дело в отношении Рубиалеса.