«Хочу задавить интеллектом»: конфликт Губерниева и Павлюченко разразился с новой силой после шоу Слуцкого и Дзюбы

Между Романом Павлюченко и Дмитрием Губерниевым вновь разгорелся конфликт. В рамках YouTube-шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы комментатор позвонил бывшему игроку сборной России и в шутливой форме, но не стесняясь в выражениях, пригласил его на эфир, чтобы «задавить интеллектом». В ответ футболист повесил трубку, а затем при общении с журналистами назвал поведение ведущего хамством. По словам экс-нападающего «Тоттенхэма», он никогда не позволял себе так общаться.

Неудачный звонок

Уже забытый многими конфликт между бывшим нападающим сборной России по футболу Романом Павлюченко и комментатором Дмитрием Губерниевым на этой неделе разгорелся с новой силой. Виной тому стало участие журналиста в шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя!». Ведущему поставили задачу пригласить спортсмена к себе в эфир, но, пытаясь пошутить, он сделал это не самым приятным для игрока способом.

«Роман, хочу вас позвать на эфир, чтобы задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из вас полное говно. Приходите ко мне, пожалуйста, на программу «Все на Матч», Роман! Или опять зассыте?» — сказал Губерниев.

В ответ Павлюченко назвал собеседника дебилом и повесил трубку. А Дмитрий на сказанном не остановился. Обсуждая своё участие в шоу, вышедшем на YouTube в начале сентября, он отметил, что эпизод со звонком Роману ему понравился больше всего.

«Тот самый случай, когда получилось очень здорово. До этого я очень фрагментарно смотрел передачу, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце. Все увидели, как отличается божий дар от яичницы», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Не стал молчать и экс-игрок сборной России. Он назвал поведение комментатора неприемлемым. По словам Романа, он себе никогда не позволяет высказываться подобным образом, поскольку по-другому воспитан.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий — хам. Когда я участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл говном. Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не всё в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Ответ Губерниева не заставил себя долго ждать. Он также посоветовал Роману обратиться к врачу, поскольку тот не понимает юмора.

«Павлюченко просто слабый и никчёмный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят», — заявил Дмитрий.

Интересно, что Павлюченко во время участия в шоу Слуцкого и Дзюбы несколько месяцев также упоминал Губерниева. В подобном конкурсе он звонил своей жене. По легенде, футболист попал в полицию, потому что на шоссе они с Дмитрием не уступили друг другу дорогу и подрались.

«Жёнушка... Жёнушка, беда. Беда наступила. Слушай, такая история: представляешь, ехал на съёмку, и с чуваком дорогу не уступили друг другу. Сцепились. Выходит из машины, представляешь, Губерниев. Мой «лучший друг». Ты поняла, про кого я говорю? Который Ольгу Бузову уничтожал. Представляешь, мы с ним сцепились, драка... Я морду набил ему. Приехала полиция. Его отпускают, а меня забирают. Сижу сейчас в полиции, мне нужна твоя помощь. Надо, чтобы ты сейчас приехала. Вытаскивать меня надо. Я не знаю... Кому мне звонить?» — пошутил тогда Роман.

Затянувшиеся разногласия

Конфликт между футболистом и комментатором начался ещё в 2021-м году после вылета сборной России с чемпионата Европы. Тогда в социальных сетях Губерниев нелестно отозвался о выступлении национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой. Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а точнее антифутбол был ещё сносным. А потом всё, как всегда. Вообще без шансов», — написал Дмитрий у себя в Telegram-канале.

Павлюченко не смог проигнорировать сообщение и попросил комментатора обсуждать те виды спорта, в которых он что-то понимает.

«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся», — отметил Павлюченко в социальных сетях.

Губерниев ответил резко: «О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит. Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения», — написал он.

Через несколько месяцев комментатор и футболист вновь обменялись «любезностями». На этот раз первым начал экс-нападающий сборной России. В интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» он жёстко прошёлся по Дмитрию.

«Я никогда не видел, чтобы футболисты лезли в лыжный спорт и учили их. Почему футболисты не лезут в другие виды спорта и не обсуждают их? Со многими высказываниями Губерниева я не соглашусь. Человек видел футбол с вертолёта. Зачем подкалывать того же Черчесова? Или та ситуация с Бузовой. Это было некрасиво с его стороны и гадко. Не по-мужски. Пускай не лезет в футбол. Там и без него разберутся. Как играть и как тренироваться. Правильно Бузова сказала, что этот человек — дно. Для меня то же самое», — заявил Павлюченко.

Также Роман добавил, что его звали на эфир на «Матч ТВ», но он отказался, поскольку пришлось бы находиться в одной студии с Губерниевым.

«Если встречусь на улице, разговаривать с ним я не буду. Пройду мимо. Даже здороваться не хочу. Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я её буду делить. Мне сказали, там будет Губерниев, — и я сразу ответил, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычёркиваю из жизни», — добавил футболист.

При этом, по мнению комментатора, Павлюченко просто боится приходить к нему на эфир. Губерниев добавил, что экс-нападающего сборной России на самом деле никто на телевидение не звал.

«Рома попал в категорию людей, про которых вспоминают, только когда он что-то говорит обо мне. Так же он забытый, глупый и никому не нужный человек. Вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришёл ко мне в студию? Он всё понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто, — заявил Губерниев. — Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчёт эфира — ну какой нормальный человек позовёт его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчёт в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадёт».