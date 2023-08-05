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Павлюченко: жалко депутатов, теперь им придётся ездить на «Аурус» за 30 млн рублей

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что главы думских фракций поддержали решение об использовании депутатами российских автомобилей.
Павлюченко: жалко депутатов, теперь им придётся ездить на «Аурус» за 30 млн рублей
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Жалко депутатов, теперь им придётся ездить на «Аурус» за 30 млн рублей. Таков закон», — написал Павлюченко на своей странице в социальной сети.

41-летний россиянин является бронзовым призёром чемпионата Европы по футболу 2008 года. Также нападающий играл за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что Павлюченко угрожал ему «набить морду».

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