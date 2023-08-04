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Бывший тренер «Спартака» Чернышов рассказал, что Павлюченко угрожал ему «набить морду»

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Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об угрозах со стороны экс-нападающего красно-белых Романа Павлюченко.
Бывший тренер «Спартака» Чернышов рассказал, что Павлюченко угрожал ему «набить морду»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Пока работал в «Спартаке», со всеми были хорошие отношения. Когда ушёл — меня сделали виноватым. Наверное, футболистам тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Павлюченко, например, сказал, что если меня где-то встретит — морду набьёт», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

55-летний специалист работал в московском клубе в 2003 году.

Ранее Чернышов рассказал, кому из игроков «Спартака» дал пощёчину бывший главный тренер московского клуба Владимир Федотов.

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