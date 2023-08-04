Чернышов рассказал, как Федотов дал пощёчину бывшему защитнику «Спартака» Ващуку

Бывший игрок «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, кому из игроков красно-белых дал пощёчину экс-главный тренер московского клуба Владимир Федотов.

«Дмитриев, который остался работать в штабе Федотова, рассказывал, как однажды на тренировке тренер Ващука по лицу ударил», — приводит слова Чернышова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок отметил, что был поражён, когда узнал об этом.

«Не ожидал! Дмитриев говорит: «Да-да, так и было. Что-то Федотову не понравилось, высказал Ващуку. А тот возьми да огрызнись. Григорьич подошёл и вмазал пощёчину!» — сказал он.

Федотов возглавлял «Спартак» с 2002 по 2003 год и с 2006-го по 2007-й.

Ващук играл за красно-белых в 2003-м.

Ранее сообщалось, что молдавский защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук проходит медицинский осмотр перед переходом в «Спартак».